Проектирование и замер деревянных лестниц

Проектирование и замер лестниц

Компания «ЛДМ-строй» выполняет полный цикл заказа лестницы: начиная с замера помещения, в котором она будет находиться, и заканчивая сборкой и установкой лестницы, изготовленной в соответствии с утвержденным проектом.

Наш мастер выезжает к Вам на дом, производит замер помещения и составляет для Вас «замерный лист». Также Вы можете самостоятельно произвести необходимые замеры проема и вписать их в специальную форму. Далее проектировщик создает эскиз лестницы, с которым Вы обязательно будете ознакомлены. Мы обговариваем с Вами дизайнерское решение, делаем Вам коммерческое предложение и, если Вы примите положительное решение, заключаем договор, учитывающий все детали.

Стоимость и сроки изготовления зависит от типа лестницы, размеров конструкции и элементов, сложности работ и, конечно, материала.

Замер помещения. Выбор шага подъема для определения количества ступеней и балясин. Расчёт длины перильной линии и балюстрады лестницы. Опционально – площадки.

Чтобы правильно сделать расчёт лестницы, необходимо полагаться на следующие факты:

Длина шага человека: 63±3 см.

Оптимальная высота ступени: до 20-25 см.

Наиболее удобный наклон лестницы: от 30° до 40°.

Глубина ступеней лестницы: не меньше 28-30 см (45-ый размер обуви). Недостаток глубины можно компенсировать выступом ступени.

Инструкция для самостоятельного замера лестницы:

Для точного расчёта конструкции и стоимости лестницы нашим проектировщикам нужны точные размеры. Вы, конечно, можете заказать выезд замерщика сразу, но иногда это бывает неоправданно или даже дорого (особенно это актуально, если у Вас задача сэкономить на лестнице или дом находится далеко от Санкт-Петербурга). Поэтому для расчёта стоимости лестницы Вы можете сделать самостоятельный замер.

В замере нет ничего сложного. Вам необходимо померить 4 основных размера: длину и ширину проёма, а также высоту от пола до пола и толщину перекрытия.

Замеры не обязательно оформлять в виде рисунка. Можете просто назвать 4 размера, указать поворот и этого будет достаточно для расчёта лестницы.

Также, если Вы сделаете несколько фотографий места, в котором будет устанавливаться лестница, это станет хорошим дополнениям к замеру.

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