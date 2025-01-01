Проектирование и замер деревянных лестниц

Проектирование и замер лестниц
Компания «ЛДМ-строй» выполняет полный цикл заказа лестницы: начиная с замера помещения, в котором она будет находиться, и заканчивая сборкой и установкой лестницы, изготовленной в соответствии с утвержденным проектом.
Наш мастер выезжает к Вам на дом, производит замер помещения и составляет для Вас «замерный лист». Также Вы можете самостоятельно произвести необходимые замеры проема и вписать их в специальную форму. Далее проектировщик создает эскиз лестницы, с которым Вы обязательно будете ознакомлены. Мы обговариваем с Вами дизайнерское решение, делаем Вам коммерческое предложение и, если Вы примите положительное решение, заключаем договор, учитывающий все детали.
Стоимость и сроки изготовления зависит от типа лестницы, размеров конструкции и элементов, сложности работ и, конечно, материала.
- Замер помещения.
- Выбор шага подъема для определения количества ступеней и балясин.
- Расчёт длины перильной линии и балюстрады лестницы. Опционально – площадки.
Чтобы правильно сделать расчёт лестницы, необходимо полагаться на следующие факты:
- Длина шага человека: 63±3 см.
- Оптимальная высота ступени: до 20-25 см.
- Наиболее удобный наклон лестницы: от 30° до 40°.
- Глубина ступеней лестницы: не меньше 28-30 см (45-ый размер обуви). Недостаток глубины можно компенсировать выступом ступени.
Инструкция для самостоятельного замера лестницы:
- Для точного расчёта конструкции и стоимости лестницы нашим проектировщикам нужны точные размеры. Вы, конечно, можете заказать выезд замерщика сразу, но иногда это бывает неоправданно или даже дорого (особенно это актуально, если у Вас задача сэкономить на лестнице или дом находится далеко от Санкт-Петербурга). Поэтому для расчёта стоимости лестницы Вы можете сделать самостоятельный замер.
- В замере нет ничего сложного. Вам необходимо померить 4 основных размера: длину и ширину проёма, а также высоту от пола до пола и толщину перекрытия.
- Замеры не обязательно оформлять в виде рисунка. Можете просто назвать 4 размера, указать поворот и этого будет достаточно для расчёта лестницы.
- Также, если Вы сделаете несколько фотографий места, в котором будет устанавливаться лестница, это станет хорошим дополнениям к замеру.
Мы оказываем следующие услуги по лестницам «под ключ»:
- Замер
- Дизайн и индивидуальное проектирование
- Типовые проекты лестниц
- Производство, облицовка и отделка (обработка, покраска, лакировка)
- Установка, сборка и монтаж
- Лестницы из дерева: сосна, бук, дуб, ясень, берёза, а так же эксклюзивные породы под заказ
- Металлические лестницы
- Стеклянные лестницы
- Лестницы из бетона
- Резные лестницы
- Лестницы от Эконом-класса до Премиум сегмента
- Лестницы для домов, дач, коттеджей, квартир, офисов
- Кованые элементы для лестниц: ограждения, перила, балясины, подпятники, накладки, столбы опорные и т.д.
- Лестницы-трансформеры
- Стремянки
- Стеклянные элементы: ступени, ограждения, косоуры, поручни
- Подсветка лестниц и противоскользящие накладки
- Комплектующие для индивидуальной сборки
- Постпродажное и гарантийное обслуживание
- Реставрация и ремонт лестниц
- Укрепление и модернизация существующих лестниц
- Консультации по подбору материала и дизайна
- Звукоизоляция ступеней
- Антикоррозийная обработка металлических элементов
- Декоративные покрытия и элементы
8 причин для выбора нашей компании
У нас собственное производство – мы не являемся посредниками, что означает вашу экономию!
Многолетний опыт работы позволяет выполнять проекты любой сложности в кратчайшие сроки!
Любые материалы на выбор – сосна, бук, дуб, металл, а также комбинированные лестницы!
Весь цикл «под ключ»: замер, проектирование, изготовление, отделка, монтаж и обслуживание!
Скидки Пенсионерам 3%, а также особые условия для ваших соседей!
Быстрый визуальный подбор породы дерева и цвета/отделки лестницы!
Мы любим свою работу, предлагаем только проверенные решения и работаем «на совесть»!
Расчёт лестницы с чертежом
всего за 1 час!
Процесс изготовления лестницы для загородного дома и дачи
Замер
Наш мастер выезжает к вам на объект и снимает все необходимые размеры. Также вы можете сделать замер самостоятельно.
1 день
Дизайн-проект
Проектировщик создаёт эскиз, а так же расчёт и указание технических параметров вашей будущей лестницы.
1 день
Производство + отделка
После согласования проекта мы приступаем к изготовлению лестницы. Это занимает порядка 2 - 4 недель.
~14 дней
Монтаж
Монтаж деревянных лестниц производит наша специально обученная бригада с 9-летним опытом.
1 день