Проектирование и замер деревянных лестниц

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ЛЕСТНИЦЫ ЗА 1 ЧАС
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Проектирование и замер лестниц

Компания «ЛДМ-строй» выполняет полный цикл заказа лестницы: начиная с замера помещения, в котором она будет находиться, и заканчивая сборкой и установкой лестницы, изготовленной в соответствии с утвержденным проектом.

Наш мастер выезжает к Вам на дом, производит замер помещения и составляет для Вас «замерный лист». Также Вы можете самостоятельно произвести необходимые замеры проема и вписать их в специальную форму. Далее проектировщик создает эскиз лестницы, с которым Вы обязательно будете ознакомлены. Мы обговариваем с Вами дизайнерское решение, делаем Вам коммерческое предложение и, если Вы примите положительное решение, заключаем договор, учитывающий все детали.

Стоимость и сроки изготовления зависит от типа лестницы, размеров конструкции и элементов, сложности работ и, конечно, материала.

  1. Замер помещения.
  2. Выбор шага подъема для определения количества ступеней и балясин.
  3. Расчёт длины перильной линии и балюстрады лестницы. Опционально – площадки.

Чтобы правильно сделать расчёт лестницы, необходимо полагаться на следующие факты:

  • Длина шага человека: 63±3 см.
  • Оптимальная высота ступени: до 20-25 см.
  • Наиболее удобный наклон лестницы: от 30° до 40°.
  • Глубина ступеней лестницы: не меньше 28-30 см (45-ый размер обуви). Недостаток глубины можно компенсировать выступом ступени.

Инструкция для самостоятельного замера лестницы:

  • Для точного расчёта конструкции и стоимости лестницы нашим проектировщикам нужны точные размеры. Вы, конечно, можете заказать выезд замерщика сразу, но иногда это бывает неоправданно или даже дорого (особенно это актуально, если у Вас задача сэкономить на лестнице или дом находится далеко от Санкт-Петербурга). Поэтому для расчёта стоимости лестницы Вы можете сделать самостоятельный замер.
  • В замере нет ничего сложного. Вам необходимо померить 4 основных размера: длину и ширину проёма, а также высоту от пола до пола и толщину перекрытия.
  • Замеры не обязательно оформлять в виде рисунка. Можете просто назвать 4 размера, указать поворот и этого будет достаточно для расчёта лестницы.
  • Также, если Вы сделаете несколько фотографий места, в котором будет устанавливаться лестница, это станет хорошим дополнениям к замеру.

Проектирование и замер лестниц

Проектирование и замер деревянных лестниц
Проектирование и замер деревянных лестниц
Проектирование и замер деревянных лестниц
Проектирование и замер деревянных лестниц
Проектирование и замер деревянных лестниц
Проектирование и замер деревянных лестниц

ЗАКАЗАТЬ ЛЕСТНИЦУ

Мы оказываем следующие услуги по лестницам «под ключ»:

  • Замер
  • Дизайн и индивидуальное проектирование
  • Типовые проекты лестниц
  • Производство, облицовка и отделка (обработка, покраска, лакировка)
  • Установка, сборка и монтаж
  • Лестницы из дерева: сосна, бук, дуб, ясень, берёза, а так же эксклюзивные породы под заказ
  • Металлические лестницы
  • Стеклянные лестницы
  • Лестницы из бетона
  • Резные лестницы
  • Лестницы от Эконом-класса до Премиум сегмента
  • Лестницы для домов, дач, коттеджей, квартир, офисов
  • Кованые элементы для лестниц: ограждения, перила, балясины, подпятники, накладки, столбы опорные и т.д.
  • Лестницы-трансформеры
  • Стремянки
  • Стеклянные элементы: ступени, ограждения, косоуры, поручни
  • Подсветка лестниц и противоскользящие накладки
  • Комплектующие для индивидуальной сборки
  • Постпродажное и гарантийное обслуживание
  • Реставрация и ремонт лестниц
  • Укрепление и модернизация существующих лестниц
  • Консультации по подбору материала и дизайна
  • Звукоизоляция ступеней
  • Антикоррозийная обработка металлических элементов
  • Декоративные покрытия и элементы

8 причин для выбора нашей компании

У нас собственное производство – мы не являемся посредниками, что означает вашу экономию!

Многолетний опыт работы позволяет выполнять проекты любой сложности в кратчайшие сроки!

Любые материалы на выбор – сосна, бук, дуб, металл, а также комбинированные лестницы!

Весь цикл «под ключ»: замер, проектирование, изготовление, отделка, монтаж и обслуживание!

Скидки Пенсионерам 3%, а также особые условия для ваших соседей!

Быстрый визуальный подбор породы дерева и цвета/отделки лестницы!

Мы любим свою работу, предлагаем только проверенные решения и работаем «на совесть»!

Расчёт лестницы с чертежом
всего за 1 час!

Процесс изготовления лестницы для загородного дома и дачи

Замер

Наш мастер выезжает к вам на объект и снимает все необходимые размеры. Также вы можете сделать замер самостоятельно.

1 день

Дизайн-проект

Проектировщик создаёт эскиз, а так же расчёт и указание технических параметров вашей будущей лестницы.

1 день

Производство + отделка

После согласования проекта мы приступаем к изготовлению лестницы. Это занимает порядка 2 - 4 недель.

~14 дней

Монтаж

Монтаж деревянных лестниц производит наша специально обученная бригада с 9-летним опытом.

1 день

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